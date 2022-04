Nonostante tutto il clamore attorno all’ultimo sistema operativo di Microsoft, sembra che la società stia lottando per incoraggiare i consumatori ad aggiornare il software mesi dopo il suo rilascio ma gli utenti non sono ancora convinti di provare l’ultimo sistema operativo.

Secondo un rapporto di AdDuplex dell’analista di mercato per aprile 2022, Windows 11 è cresciuto di meno dello 0,4% mese su mese. Ciò gli conferisce una base di utenti totale del 19,7%, rispetto al 19,4% del mese scorso. Nel frattempo, Windows 10 21H2 ha una base di installazione totale del 35%, mentre Windows 10 21H1 è installato sul 26,4% dei PC Windows.

Windows 11, il problema risiede nei requisiti

Un altro sondaggio condotto da Lansweeper, una società di gestione delle risorse IT, ha scoperto che Windows XP è stato utilizzato su più PC (1,71%) rispetto a Windows 11. (1,44%). Tuttavia, vale la pena notare che il sondaggio AdDuplex includeva solo 60.000 PC Windows 10 e 11, e questo era solo per i PC che eseguivano il programma AdDuplex.

Esistono varie spiegazioni plausibili per lo scarso aumento della quota di utilizzo di questo mese, nonché per la bassa percentuale generale di utenti di Windows 11. I rigorosi requisiti di installazione, che includono un crittoprocessore Trusted Platform Module (TPM) 2.0, sono di gran lunga il problema più preoccupante. Ciò richiederà l’aggiornamento di molte aziende e PC di utenti occasionali ad almeno un processore Intel di ottava generazione o una CPU AMD Zen+ o Zen 2. Questo non è qualcosa che molti utenti standard prenderanno in considerazione di fare. È anche una proposta costosa e difficile, data la persistente carenza di componenti.