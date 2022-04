Sembra che il colosso sudcoreano Samsung si stia preparando per l’arrivo di un nuovo smartphone entry-level. Si tratta in particolare del prossimo Samsung Galaxy A04s e ora il noto leaker OnLeaks ci ha rivelato come potrebbe essere dal punto di vista estetico grazie ad alcune immagini renders.

Samsung Galaxy A04s: il leaker OnLeaks ci rivela il suo possibile design in queste immagini

Un nuovo smartphone di fascia medio-bassa a marchio Samsung sta per arrivare sul mercato. Come già accennato, si tratta del Samsung Galaxy A04s, il quale è stato il protagonista di queste ultime ore. Il noto leaker OnLeaks ha infatti realizzato e pubblicato in collaborazione con GizNext alcune immagini renders.

Osservando le immagini, possiamo notare che la parte frontale non presenterà grosse novità estetiche. Ci sarà infatti un classico display con notch a goccia, denominato dall’azienda Infinity-V Display. Dovrebbe trattarsi di un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari ad HD+.

Leggermente più attuale sarà il design della backcover. Qui, infatti, troveremo tre fotocamere posteriori. I sensori, in particolari, saranno leggermente sporgenti, proprio come sull’ultimo Samsung Galaxy S22 Ultra. Dalle immagini, è poi possibile notare la presenza del jack audio da 3.5 mm per le cuffie e di un sensore biometrico fisico posto lateralmente nel tasto di accensione e spegnimento.

Per il momento non conosciamo altri dettagli tecnici di questo device. Vi ricordiamo nel frattempo che il predecessore, ovvero il Samsung Galaxy A03s, monta a bordo il processore MediaTek Helio P35, mentre il comparto fotografico include tre fotocamere da 13+2+2 MP.