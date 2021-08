Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone economico della serie Galaxy A. In particolare, stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A03s, il quale sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo di poco superiore ai 100 euro.

Samsung ufficializza il nuovo Samsung Galaxy A03s: ecco i dettagli

Un nuovo smartphone di fascia medio-bassa della serie Galaxy A è da poco approdato ufficialmente in India. Come già accennato, lo smartphone in questione è il nuovo Samsung Galaxy A03s e si caratterizza per un prezzo super economico, di poco superiore ai 100 euro.

Dal punto di vista estetico, il nuovo entry-level dell’azienda dispone di un ormai classico Infinity-V Display con tecnologia TFT e con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Di seguito vi riassumiamo il resto della scheda tecnica.

Infinity-V Display con tecnologia TFT da 6.5 pollici in HD+ e con refresh rate da 60Hz

Processore MediaTek Helio P35

Tagli di memoria da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con sensori fotografici di 13+2+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 5 megapixel

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15W con porta USB di tipo C

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, Jack audio da 3.5 mm per le cuffie

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente OneUI 3.1 Core

Colorazioni disponibili: black, gold, white

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A03s sarà distribuito ad un prezzo di circa 132 euro e 143 euro al cambio attuale. Rimaniamo in attesa di informazioni circa un suo eventuale arrivo in Italia.