La guerra della Russia in Ucraina ha rivelato diverse vulnerabilità nei mercati energetici globali. La fornitura di diesel non è stata al centro dell’attenzione della stampa,tuttavia, è come se avessimo fatto un autogol, e questa scelta è ricaduta sui mercati delle materie prime, come il diesel. Poco dopo l’invasione, il prezzo del diesel in Europa è salito a un costo di oltre 50 dollaririspetto al greggio, un aumento di quasi 10 volte rispetto ai livelli recenti.

A Singapore, le scorte di distillati (diesel, gasolio, carburante per aerei) sono scese del 32% al di sotto delle medie destagionalizzate pre-pandemia. In Europa, le scorte di diesel sono scese ai livelli del 2008. Negli Stati Uniti, le scorte sono diminuite del 37% circa rispetto ai livelli di metà 2020, anche se l’utilizzo della raffineria ha superato il 90%.

Sebbene e sanzioni abbiano avuto un impatto immediato sui carichi spot, gli acquisti effettuati prima dell’invasione sono in gran parte salpati. L’IEA prevede che gli impatti sul mercato fisico inizieranno ad aprile. La Russia esporta ~1,1 mb/g di diesel, principalmente in Europa.

Esportazioni a rischio

Le esportazioni cinesi sono un altro motivo di preoccupazione. Quando i prezzi del petrolio scendono, il governo cinese fissa un prezzo minimo dei prodotti petroliferi di 40 dollari per incentivare le società energetiche nazionali integrate a continuare a investire nella produzione a monte.

Tuttavia, quando i prezzi aumentano, il governo impone un tetto massimo di dollari 130, per proteggere i consumatori. Con le esportazioni di prodotti petroliferi gestite attraverso un sistema di quote, i commercianti di materie prime sono concentrati sulle misure politiche per integrare i volumi delle esportazioni. A febbraio, le quote di esportazione sono state ridotte del 56% rispetto ai livelli del 2021.

Con gli Stati Uniti, l’Europa e Singapore che attingevano a scorte a meno di 100kb/g, anche una riduzione delle esportazioni di 1,1mb/g dalla Russia sarebbe probabilmente gestibile per qualche tempo, dati gli attuali livelli di inventario.