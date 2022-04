Le migliori offerte operator attack di WindTre continuano ad essere rivolte ai clienti provenienti da Iliad o MVNO. Il gestore riserva loro delle tariffe davvero convenienti e permette di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione attraverso la sua GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

WindTre GO: costo e attivazione dell’offerta!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay può essere attivata online da tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Effettuando il trasferimento del numero a WindTre, i clienti in questione potranno ricevere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo di rinnovo della tariffa ammonta a soli 8,99 euro al mese. L’offerta è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay e quindi con addebito del costo su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno indicare la modalità di pagamento da utilizzare all’acquisto della nuova SIM, che sarà offerta dal gestore. Quest’ultima sarà poi spedita gratuitamente da WindTre tramite corriere. L’attivazione, dunque, non richiederà alcuna spesa iniziale.

WindTre propone poi ulteriori offerte attraverso le quali è possibile ricevere delle ottime quantità di Giga. Accedendo al sito ufficiale gli interessati potranno conoscere tutti i dettagli e scegliere l’opzione più adeguata alle loro esigenze.