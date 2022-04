WindTre rilancia la sua oramai costante competizione contro Iliad. Il provider arancione non vuole essere da meno rispetto alla proposta Giga 150 promossa da Iliad nel corso della primavera. Gli utenti che attivano una nuova SIM con WindTre, pertanto, avranno la possibilità di accedere ad una serie di ricche iniziative, tra cui la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ si conferma la promozione migliore del mercato. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi illimitati ai costi più bassi di sempre.

Il pacchetto previsto dal gestore arancione comprende infatti minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili per le chiamate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota di Giga illimitati per navigare in internet. Per quanto concerne il costo di rinnovo, gli utenti si troveranno a pagare soli 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ di WindTre è una vantaggiosa iniziativa anche grazie alla garanzia di costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. A differenza del recente passato, il gestore assicura agli abbonati la totale assenza di rimodulazioni sui costi e sulle soglie di consumo, almeno durante i primi sei mesi a partire dall’attivazione della SIM.

Per le condizioni aggiuntive relative all’attivazione, i clienti interessati a questa promozione dovranno aggiungere una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per ricevere la SIM. Al tempo stesso i clienti dovranno anche effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.