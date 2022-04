Euronics ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, promettendo al consumatore un risparmio assolutamente degno di nota, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di posizionamento.

Per essere sicuri di avere la possibilità di approfittare degli sconti lanciati dall’azienda, dovete comunque pensare di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, prestando attenzione alle possibili differenze legate ai soci di appartenenza.

Euronics: le offerte sono assurde, ecco tutti i prezzi più bassi

Euronics promette agli utenti un risparmio assolutamente da primato, grazie ad un volantino arricchito di prezzi bassi e concorrenziali, anche su modelli dall’elevato interesse commerciale.

E’ questo il caso dell’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, in vendita da ormai poco più di un anno, il prodotto viene proposto al cliente a soli 399 euro, riuscendo però a garantire ugualmente prestazioni da top di gamma assoluto, in quanto ricordiamo presentare le medesime specifiche del Galaxy S20, con la sola sostituzione del processore.

Tutte le altre proposte del medesimo volantino, sono perlopiù legate a modelli dello stesso brand, ma decisamente più economici, come Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A52s o anche Galaxy A32. A prescindere dal prodotto selezionato, ricordiamo che tutti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche distribuiti nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono tempestivamente rilasciati dal produttore, e non dovranno passare per alcun operatore telefonico. I dettagli, e tutte le informazioni del caso, sono disponibili sul sito ufficiale.