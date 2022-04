Bennet, come anche tutti gli altri supermercati presenti sul territorio nazionale, ha recentemente ritirato dal commercio alcuni prodotti ritenuti a tutti gli effetti pericolosi per la salute dei singoli consumatori.

La problematica, ovviamente, non è da imputare alla stessa azienda, anzi vanno elogiate la rapidità di esecuzione, e le innumerevoli informazioni affisse direttamente nei punti vendita. Dopo avervi ampiamente raccontato di quanto sta accadendo in merito ai prodotti Kinder, gli altri ritirati dal mercato sono più che altro gelati di alcuni brand decisamente noti. Alcuni lotti di Mars, Bounty, Twix e M&M’s, sono stati richiamati per la presenza di un maggior quantitativo di ossido di etilene al loro interno. La descrizione accurata dei lotti coinvolti, la trovate direttamente nel punto vendita in cui avete completato l’acquisto.

Bennet: tutte le offerte ed i migliori prezzi

Bennet riparte dalle offerte, proponendo a tutti i consumatori un volantino veramente interessante, con alle spalle ottime occasioni per spendere decisamente meno del previsto, anche ad esempio sull’acquisto di modelli legati al brand Apple.

In particolare notiamo prima di tutto la presenza di un notebook dalle prestazioni super, quale è l’ottimo MacBook Air da soli 999 euro, per passare poi direttamente su Apple iPhone 12, lo smartphone top di gamma della scorsa generazione, in vendita a soli 699 euro (nella sua variante da 128GB).

Tutte le alternative proposte dal volantino, sono perlopiù legate a modelli decisamente più economici e dal risparmio assicurato, come Galaxy A03s, Galaxy A33s, Alcatel 1SE, Galaxy S20 FE e similari. Gli utenti interessati, possono collegarsi al sito ufficiale.