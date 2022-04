Comet racchiude all’interno della più recente campagna promozionale, una serie di offerte assolutamente terrificanti, con le quali spingere i consumatori a spendere cifre interessanti, sull’acquisto di nuovi prodotti.

Il risparmio è di casa per tutti i clienti, è bene sapere infatti che gli acquisti possono essere completati sia in negozio che online, con spedizione diretta presso il domicilio senza costi aggiuntivi, ma solo nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare il valore di 49 euro (senza vincoli sulla categoria merceologica).

Comet: che occasioni e che offerte assurde solo oggi

Sconti assolutamente da non perdere si nascondono alle spalle di un volantino Comet veramente eccellente, al cui interno si possono scovare prodotti di alta qualità, al giusto prezzo.

La maggior parte dei modelli in promozione sono legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, quali possono essere TCL 20L+, TCL 20R, Realme 8, Xiaomi Redmi Note 11 Pro a soli 199 euro, come anche un buonissimo e recente Vivo Y72 a soli 239 euro.

Volgendo l’attenzione verso i top di gamma, questa viene catturata direttamente dalla presenza di Apple iPhone 12, un best buy assoluto degli ultimi anni, disponibile appunto a soli 699 euro, un prezzo decisamente concorrenziale, se confrontato con la qualità generale dello stesso, e la possibilità di godere di ottime prestazioni. Per i dettagli del volantino, come al solito rimandiamo direttamente al sito ufficiale, location ideale tramite la quale riuscire a scoprire quali sono i prezzi più bassi in assoluto.