Il volantino Expert riesce a catturare l’attenzione di tutti gli utenti che da tempo stavano cercando la migliore occasione per acquistare prodotti di qualità, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna corrente, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda, il quale comunque promette la spedizione presso il domicilio, ma a pagamento (una piccola quota andrà aggiunta al prezzo di listino). Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti completamente no brand e con alle spalle la garanzia di 24 mesi.

Expert: le offerte lasciano a bocca aperta

Che offerte svuotatutto sono disponibili da Expert nel periodo corrente, i prezzi sono decisamente più bassi del normale sulla maggior parte dei prodotti inclusi in catalogo, con enormi possibilità di risparmio sull’acquisto di nuovi smartphone, e non solo.

Il modello più interessante dell’intera selezione, è forse il Samsung Galaxy S20 FE, questi viene commercializzato a soli 399 euro, ed è da consigliare per le ottime prestazioni generali, nonostante sia disponibile sul mercato da poco più di un anno.

Le alternative proposte dal volantino, sono decisamente più economiche, e vanno comunque a toccare Galaxy A13, Galaxy A52s e Galaxy A12, con prezzi che non superano comunque i 319 euro. Tutti i dettagli dell’ottima campagna promozionale, sono ad ogni modo raccolti sul sito ufficiale di Expert, in modo da scoprire in anteprima i singoli prezzi da non perdere.