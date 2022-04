Coop e Ipercoop, alla pari di tanti altri supermercati sul territorio nazionale, ha iniziato a ritirare alcuni prodotti dal mercato, proprio a causa della presenza di ingredienti pericolosi presenti al loro interno. Il problema non è da imputare alla stessa azienda, anzi va elogiata la rapidità di esecuzione, nel richiamo degli stessi, con appositi cartelli apposti in negozio.

Dopo avervi ampiamente raccontato delle problematiche relative agli ovetti Kinder, oggi è effettivamente il turno di una serie di gelati marchiati Mars, Twix, M&M’s e Bounty, tutti con la segnalazione di presenza di un maggior quantitativo di ossido di etilene al loro interno. In aggiunta, nel caso in cui foste interessati ai bocconcini di mozzarella, marchiati Vivibene, sappiate che potrebbero contenere un piccolo quantitativo di lattosio, sebbene siano effettivamente commercializzate per gli intolleranti (segnalazione dello stesso produttore, ma solo su alcuni lotti).

Coop e Ipercoop: scopriamo anche le nuove offerte

Coop e Ipercoop, dopo aver superato il ritiro dei prodotti, ripartono con una campagna promozionale veramente molto interessante, al cui interno trovano posto anche sconti importanti su smartphone di pregevole fattura. Tra questi spicca chiaramente l’Oppo Find X3 Lite, un dispositivo in commercio al prezzo finale di soli 299 euro, disponibile dallo scorso anno, ma ancora oggi in grado di garantire prestazioni da quasi top di gamma.

Volendo alzare di 100 euro la spesa finale, la scelta potrà ricadere sul Galaxy A53s, senza comunque dimenticarsi di Realme C31, Galaxy A03s o similari. I dettagli del volantino sono disponibili qui.