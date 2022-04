Queste ultime giornate sono state piuttosto intense per Vivo. Dopo aver presentato in veste ufficiale i top di gamma della serie X80, infatti, l’azienda cinese ha svelato in madre patria anche il nuovo Vivo S15e.

Vivo non si ferma e presenta in veste ufficiale anche il nuovo Vivo S15e

Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato i suoi nuovi smartphone di punta appartenenti alla serie Vivo X80. Nonostante questo, come già accennato, è stato svelato anche un altro smartphone con il nome di Vivo S15e.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia alta. Il nuovo device può infatti vantare ottime caratteristiche tecniche e feature. La parte frontale, ad esempio, è occupata da un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro è collocata una fotocamera per i selfie da 16 MP.

Il processore montato a bordo è poi il soc Exynos 1080, un soc con processo produttivo a 5nm, il quale è accoppiato a tagli di memoria fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Notevole è poi la batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W che garantisce di caricare lo smartphone da 0 a 50% in soli 18 minuti. Unica caratteristica un po’ insolita è la presenza della precedente versione del software di Big G, ovvero Android 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo S15e sarà disponibile inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 284 euro al cambio attuale.