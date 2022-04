Sembra che tu abbia battuto il sistema se hai acquistato e accumulato un gran numero di abbonamenti PS Now per ricevere uno sconto del 50% sul futuro lancio di PS Plus. Dopo l’introduzione dell’aggiornamento, il guru degli affari Wario64 ha scoperto una scappatoia che ha effettivamente consentito ai giocatori di acquistare un abbonamento annuale PS Plus Premium a metà prezzo.

Gli attuali utenti di PS Now verranno aggiornati all’abbonamento PS Plus Premium di livello superiore come parte del nuovo programma PS Plus. Poiché c’è una differenza di prezzo significativa tra i due, i clienti accorti si sono accalcati per approfittare della situazione prima che Sony la chiudesse.

PS Plus e PS Now presto verranno uniti in un nuovo servizio

ResetEra ha pubblicato uno screenshot di un’e-mail presumibilmente consegnata agli abbonati PlayStation Plus. Sembra confermare che gli abbonati saranno in grado di ‘mantenere qualsiasi periodo di abbonamento in pila’ per il quale hanno già pagato. Sony non ha dichiarato che non riconoscerà gli abbonamenti a pagamento, quindi non c’è motivo di contestare la veridicità dell’e-mail.

Sony ha dichiarato che gli abbonati PS Plus esistenti verranno declassati all’abbonamento PS Plus Essential. Nel frattempo, gli abbonati PS Now verranno aggiornati al servizio PS Plus Premium di livello superiore. Le persone si sono affrettate ad acquistare e accumulare quanti più abbonamenti annuali PS Now potevano non appena la notizia del piano riorganizzato è diventata pubblica quest’estate.

Alcuni sono stati in grado di accumulare fino a dieci anni di abbonamenti prima che Sony scoprisse cosa stava succedendo e interrompesse l’attività. Ciò significa che hanno risparmiato la metà del prezzo su numerosi abbonamenti annuali al livello PS Plus più costoso. Quindi, se sei stato veloce ad agire, potresti aver risparmiato centinaia di dollari nel prossimo futuro.