La serie Galaxy S22 di punta di quest’anno è la prima di una lunga serie di dispositivi Samsung a ricevere patch di sicurezza mensili prima di chiunque altro. Samsung è l’unica azienda che lo fa e continuerà a farlo anche con la serie Galaxy S22 di punta di quest’anno. Alla fine di marzo, l’S22 ha ricevuto la patch di sicurezza di aprile 2022 e ora Samsung la sta aggiornando con la patch di maggio 2022, che è ancora più sofisticata della correzione originariamente prevista per il mese di aprile.

Nonostante il fatto che l’aggiornamento abbia una dimensione superiore a 600 MB, che è molto più della tipica patch di sicurezza, il registro delle modifiche contiene solo le correzioni di bug standard e i miglioramenti che ti aspetteresti. Samsung potrebbe ancora risolvere alcuni problemi post-lancio con la serie S22 a causa del fatto che è ancora nelle prime fasi di sviluppo del prodotto.

Galaxy S22, l’update non è ancora disponibile per tutti

Nonostante il Galaxy S22 sia uno dei telefoni Android preferiti, è stato afflitto da problemi sin dal suo rilascio, costringendo Samsung a rilasciare una serie di correzioni per tutto il periodo di marzo e aprile. Attualmente è disponibile in India, Filippine, Malesia e Sri Lanka. È previsto che sarà reso disponibile in altre aree, comprese altre regioni dell’Asia, nei prossimi giorni. Andando su Impostazioni > Aggiornamento software e selezionando Scarica e installa, puoi verificare se è disponibile.

Non appena Samsung fornirà la correzione di maggio 2022 per altri telefoni Galaxy, gli utenti potrebbero ricevere una notifica per scaricare il nuovo update.