Apple ha iniziato a inviare un’e-mail ad alcuni sviluppatori intitolata ‘App Improvement Notice’, in cui la società avverte che i programmi che non sono stati ‘aggiornati in un notevole lasso di tempo’ sarebbero stati rimossi dall’App Store. Secondo The Verge, gli sviluppatori si sono lamentati sui social media del nuovo regolamento, che secondo loro sarà dannoso per i produttori di giochi e indie.

Protopop Games, un utente di Twitter, ha pubblicato uno screenshot dell’e-mail inviata da Apple in cui la società afferma che: ‘questa app non viene aggiornata da molto tempo e verrà ritirata dal mercato tra 30 giorni. Non è richiesta alcuna azione per i clienti che hanno già scaricato l’app per mantenerla disponibile.’

Apple, gli sviluppatori si lamentano per le ultime novità

Inviando un aggiornamento per la revisione entro 30 giorni, puoi mantenere questa app disponibile per consentire a nuove persone di trovarla e scaricarla dall’App Store. Se non viene inviato alcun aggiornamento entro 30 giorni, l’app verrà ritirata dal mercato. Se è vero che richiedere agli sviluppatori di aggiornare regolarmente le loro app con le ultime API di Apple può migliorare l’esperienza dell’utente sui dispositivi più recenti, sta anche causando molte critiche, come ha dimostrato lo sviluppatore Emilia Lazer-Walker.

Secondo The Verge, la pagina Miglioramenti dell’App Store di Apple mostra che l’azienda sta ‘implementando un processo continuo di valutazione delle app, rimuovendo le app che non funzionano più come previsto, non seguono le attuali linee guida di revisione o sono obsolete’, anche se non è chiaro quando la pagina è stata aggiornata o la frequenza con cui un’app deve essere aggiornata per rimanere nell’App Store.

L’App Store è stato preso di mira negli ultimi anni a causa di preoccupazioni antitrust da parte del governo e degli sviluppatori. Il caso più noto è Epic vs. Apple, in cui i Paesi Bassi hanno multato Apple di oltre 50 milioni di dollari.