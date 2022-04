Iliad ha più sorprese che mai per tutti i suoi abbonati nel corso di queste settimane. Il provider francese ha certamente stupito gli utenti nei primi mesi dell’anno, con la presentazione delle prime tariffe per la Fibra ottica.

In seguito ad una lunga attesa, finalmente i clienti di Iliad possono scegliere la tariffa Iliad Box. Questa promozione prevede un costo di 23,90 euro al mese e comprende chiamate senza limiti verso tutti, senza scatto alla risposta, con connessione illimitata con le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 150 Giga e la Fibra ottica

Sul fronte delle tariffe ricaricabili, invece, la migliore iniziativa di Iliad resta ancora una volta la Giga 150.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere la Giga 150 riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un extra di 150 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G. Il costo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 9,99 euro ogni mese.

I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile di Iliad dovranno aggiungere soltanto una spesa extra pari a 10 euro per attivazione e ricezione della SIM.

Come altre promozioni, anche la Giga 150 guarda a tutti i clienti che effettuano la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Un’ulteriore novità attende coloro che scelgono la Giga 150. Con attivazione speculare tra ricaricabile e Fibra ottica, il prezzo per la tariffa di telefonia fissa di Iliad scende a soli 15,99 euro al mese.