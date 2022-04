Le buone notizie arrivano anche per i clienti di TIM nel corso di questa primavera. Se nelle precedenti settimane, le condizioni contrattuali del gestore italiano avevano fatto discutere per via di alcune rimodulazioni sui costi mensili delle offerte ricaricabili, ora per gli utenti arriva l’occasione di un risparmio costante nel tempo.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

Da qualche mese, infatti, il provider italiano ha modificato le condizioni per il servizio Sempre Connesso. Se sino a qualche tempo fa, il servizio Sempre Connesso rappresentava un servizio obbligatorio per coloro che avevano a loro disposizione un profilo ricaricabile, adesso gli utenti hanno la facoltà della scelta. Ciò significa che chi decide di fare a meno di questa funzione può arrivare a risparmiare sino a 2 euro ogni trenta giorni.

Per Sempre Connesso sono previste alcune condizioni chiave. In primo luogo luogo il ticket con soglie di consumo infinite per telefonate, internet ed SMS si attiva come sempre in caso di mancato credito per procedere con il rinnovo mensile della ricaricabile. Il costo sarà di 0,90 euro per un giorno ed il pacchetto può essere rinnovato per un secondo giorno. Solo dal terzo giorno del mancato rinnovo della ricaricabile partirà il blocco dei consumi.

Il costo base di Sempre Connesso sarò di 1,80 euro per i due giorni previsti. Il credito sarà recuperato da TIM alla prima ricarica utile. La disattivazione di questa funzione, a conti fatti, porterebbe quindi ad un risparmio di quasi due euro, con arrotondamento per eccesso, per i clienti. La richiesta di disattivazione deve pervenire a TIM presso i suoi canali ufficiali d’assistenza al pubblico.