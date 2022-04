Microsoft sta lavorando a un aggiornamento per il browser Web Edge che aumenterà le capacità di gestione delle password. Gli utenti Edge potranno presto fare in modo che il proprio browser salvi automaticamente tutte le password, riducendo la possibilità che le credenziali vengano perse.

Gli utenti devono attivare esplicitamente la funzionalità andando su Impostazioni > Password e selezionando l’opzione ‘Salva password automaticamente’. Microsoft ha aggiunto per la prima volta la funzionalità di gestione delle password al suo browser di punta nel gennaio dello scorso anno, fornendo agli utenti una semplice alternativa a servizi completi come LastPass e Dashlane, che costano circa 40 dollari all’anno.

Microsoft ha migliorato anche il gestore password del suo sistema

L’obiettivo era fornire agli utenti un’alternativa a basso costo per ridurre il pericolo di credential stuffing, attacchi di forza bruta e furto di identità. Da allora, l’azienda ha apportato una serie di miglioramenti al servizio, inclusa la possibilità di aggiungere manualmente le credenziali all’elenco senza accedere a un servizio.

Gli utenti trarranno vantaggio anche dalla possibilità di salvare automaticamente le password in Edge password manager. Tuttavia, il gestore di password integrato è solo uno dei tanti modi in cui Microsoft sta lavorando per proteggere gli utenti di Edge.

A novembre, ad esempio, l’azienda ha rilasciato una nuova impostazione chiamata Super Duper Secure Mode, che offre ai clienti il ​​massimo livello di protezione in cambio di prestazioni e funzionalità penalizzate. A gennaio, Edge ha ricevuto un aggiornamento progettato per combattere potenti attacchi zero-day, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.