Uno dei maggiori pericoli che puntualmente si ripresenta a colpire la community è senza dubbio il phishing, la minaccia si ripresenta costantemente sotto spoglie diverse nel tentativo di colpire la community per rubare loro dei dati confidenziali, come codici di accesso alle carte di credito o alle piattaforme ufficiali.

La minaccia si fa ancora più pericolosa quando al phishing si accosta l’attacco malware, spesso infatti le comunicazioni truffaldine oltre a contenere dei link malevoli, possono contenere degli allegati corretti con software dannosi, come per l’appunto i malwares.

È proprio questo il caso di una nuova mail di phishing che sta colpendo la community italiana, la quale sta sfruttando il buon nome di INPS, dettaglio che lascia intendere come il target di attacco sia probabilmente una fascia della popolazione vulnerabile o comunque non in grado di cogliere il pericolo.

Mail phishing a nome INPS

La nova mail che sta colpendo l’utenza italiana avvisa di una richiesta presso INPS non andata a buona fine a causa di una documentazione incompleta, la quale può essere visionata per intero scaricando un allegato in formato .zip, il quale però, non è ciò che sembra, infatti contiene un malware a dir poco letale che non appena inviato assume il controllo del dispositivo, iniziando a instaurare connessioni remote per inviare al proprio creatore tutta la refurtiva.

Il consiglio è molto semplice, nel caso doveste incappare in questa tipologia di mail, eliminatela subito e non datele attenzione, inutile stare a dire che l’allegato non deve essere scaricato per nessun motivo al mondo.