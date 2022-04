Unieuro non finisce mai di stupire, in questi giorni è difatti stata in grado di proporre al pubblico una campagna promozionale, ricchissima di contenuti, ma sopratutto di prezzi bassissimi a cui potersi affidare, sempre nell’ottica di spendere il minimo indispensabile.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere attiva praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che tutti gli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente in un negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale, il quale provvede alla spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: le offerte sono le migliori del periodo

Unieuro cerca di coprire più fasce di prezzo possibili, riducendo le cifre dei migliori dispositivi in commercio, a partire ad esempio dal recentissimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, oggi disponibile a soli 1379 euro. Coloro che invece vorranno dimezzare la spesa, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali, potranno decidere di affidarsi all’Oppo Reno6 Pro, disponibile all’acquisto a 649 euro.

La fascia media, invece, è rappresentata da prodotti commercializzati a meno di 400 euro, dove è possibile trovare Oppo A16s, Xiaomi Redmi Note 11, Redmi 9C, Galaxy A13 o anche Oppo A54s. Indipendentemente dalla categoria, o comunque dal prodotto selezionato, ricordatevi che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche in vendita nella loro variante no brand.

Se volete approfittare e approfondire i dettagli della campagna promozionale, aprite il prima possibile le pagine che trovate a questo indirizzo.