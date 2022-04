Esselunga riesce ancora una volta a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti.

I consumatori possono accedere agli ottimi prodotti in offerta, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non tramite il sito ufficiale dell’azienda. Gli acquisti, prevedono inoltre la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, nel caso in cui si dovesse scegliere la telefonia mobile.

Esselunga: che occasioni da non perdere, correte in negozio

La nuova offerta tech di Esselunga, torna a far parlare di sé, mettendo sul piatto un’occasione da non perdere assolutamente di vista, sebbene comunque sia legata alla fascia media della telefonia mobile. Il modello attualmente in vendita è infatti lo Xiaomi Redmi Note 11, un prodotto dalle buone prestazioni, il cui prezzo finale si aggira sui 189 euro.

Nel caso in cui non lo conosciate, riassumiamo rapidamente la scheda tecnica, ricordando che è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, affiancato da processore Snapdragon 680, 4GB di memoria RAM, una batteria molto ampia da ben 5000mAh (con ricarica rapida a 33 watt), e 4 fotocamere nella parte posteriore (di cui la principale è da 50 megapixel).

Il prodotto viene distribuito con garanzia di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato, in modo da essere sicuri di ricevere tempestivamente tutti gli aggiornamenti. I dettagli li trovate a questo link.