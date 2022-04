Twitter si è rivolto a sviluppatori di terze parti per assistenza nella lotta contro le molestie sulla sua piattaforma. L’azienda promuoverà app di moderazione di terze parti come azione aggiuntiva che gli utenti possono intraprendere oltre alle funzioni integrate dell’app come parte di un nuovo esperimento, secondo l’azienda.

Come parte della mossa, che è stata segnalata per la prima volta da TechCrunch, quando un utente blocca o disattiva un altro utente, Twitter rivelerà consigli per una serie di app di terze parti. Le app già disponibili sono Ban Party, che consente alle persone di bloccare istantaneamente gli account che potrebbero essere causa di molestie; Bodyguard, che può filtrare automaticamente le risposte; Moderato, che assiste gli utenti nella gestione delle loro menzioni sulle piattaforme di social media.

Twitter guadagna vantaggi tra sviluppatori di terze parti

Tuttavia, gli utenti di Twitter in precedenza dovevano cercare questi servizi e registrarsi per trarne vantaggio ma ciò sta cambiando. Ora verranno consigliati nell’app e nel sito Web dell’azienda, insieme alle proprie funzionalità di blocco e silenziamento, tra le altre cose.

TechCrunch riferisce che il cambiamento è anche l’ultimo indizio sul fatto che Twitter sta guadagnando vantaggi tra gli sviluppatori di terze parti, con i quali ha avuto una relazione controversa a volte in passato. Le applicazioni di moderazione sono solo alcuni esempi di una più ampia raccolta di servizi di terze parti che Twitter sta promuovendo come parte della sua piattaforma per sviluppatori appena aggiornata. È possibile che Twitter proponga in futuro altre app specializzate in vari aspetti del suo servizio, secondo l’azienda, che non ha fornito ulteriori dettagli.