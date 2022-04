Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data infatti la possibilità di accedere ad una serie di importantissime riduzioni, applicate sui migliori dispositivi attualmente in commercio.

Il volantino che troverete raccontato nel nostro articolo, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva in negozio, come accade nella maggior parte dei casi quando parliamo di Euronics, con prezzi leggermente differenti in relazione al socio di appartenenza. La campagna promozionale convince con riduzioni importanti, applicate su svariate categorie merceologiche, ma quali sono i migliori sconti?

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li potete trovare in esclusiva assoluta solo sul nostro canale Telegram, premete qui per entrare.

Euronics: le offerte sono tra le migliori del periodo

Euronics mette letteralmente alle strette le dirette concorrenti, con il lancio di una campagna promozionale veramente conveniente, con prezzi sempre più bassi ed alla portata di tutti, con validità fissata fino al 28 aprile 2022.

Gli utenti che vorranno acquistare uno smartphone Android, troveranno a tutti gli effetti pane per i propri denti, in quanto sono disponibili Galaxy S20 FE a soli 399 euro, passando anche per Galaxy A52s, Galaxy A13, Galaxy A52, Galaxy A22, Galaxy A32 o Motorola Edge 30 Lite e Realme C21, tutti comunque distribuiti ad un prezzo finale che non supera i 329 euro necessari per il Galaxy A52s.

Coloro che invece vorranno acquistare un elettrodomestico, troveranno ugualmente pane per i propri denti, con prodotti scontati anche del 40% rispetto al prezzo originario di listino. Se interessati, consigliamo comunque di collegarsi il prima possibile a questo indirizzo, per conoscere da vicino i vari sconti.