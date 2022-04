I nuovi prodotti in promozione da Esselunga, abbracciano nella maggior parte dei casi la fascia media della telefonia mobile, riuscendo comunque a soddisfare pienamente gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca di prodotti di alto livello, senza spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale che troverete ampiamente raccontata nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile solamente presso i negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati collegandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Il volantino, in parallelo, promette garanzia di 24 mesi e no brand, per tutti i prodotti selezionati.

Esselunga: le occasioni stupiscono ancora

Esselunga ha quest’oggi abbandonato l’ottimo Speciale Multimediale, che tanto abbiamo apprezzato nelle scorse settimane, per tornare a proporre al pubblico le migliori offerte relative ai beni di prima necessità, con qualche piccolo accenno alla tecnologia, come ad esempio il Samsung Galaxy A02s.

Il modello in questione appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, è da poco stato lanciato sul mercato nazionale, ed è comunque in vendita a soli 139 euro. Osservando la scheda tecnica, ne possiamo comunque apprezzare le qualità; queste sono rappresentate dall’ottimo display da 6,5 pollici di diagonale (un IPS LCD con risoluzione HD+), affiancato dal sistema operativo Android 10, processore octa-core a 1,8GHz di frequenza di clock, senza però dimenticarsi della tripla fotocamera posteriore (la cui principale è da 13 megapixel), della batteria da 5000mAh e del riconoscimento facciale. Se incuriositi dal volantino Esselunga, ricordatevi di collegarvi subito qui.