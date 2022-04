In molte regioni del mondo, WhatsApp è la piattaforma di comunicazione più popolare. Anche molte persone che vivono in località multilingue si affidano all’app, saltando spesso tra lingue e dialetti nella vita di tutti i giorni. I telefoni e la tecnologia, d’altra parte, rendono il processo difficile, con opzioni di selezione della lingua rigide e impostazioni predefinite poco flessibili a livello di sistema. L’ultima versione beta di WhatsApp mira a cambiarlo e ora ti consente di selezionare la tua lingua preferita oltre a quella configurata per l’intero smartphone.

Secondo WABetaInfo, la versione beta di WhatsApp 2.22.9.13 è stata la prima a distribuire il cambio di lingua a un piccolo gruppo di tester, con la versione 2.22.10.2 che lo rendeva molto più disponibile. L’opzione di selezione della lingua si trova nel menu a tre punti nell’angolo in alto a destra di WhatsApp in Impostazioni Lingua dell’app.

WhatsApp prenderà in prestito questa funzione da Android 13

La funzione è stata scoperta in precedenza in uno smontaggio dell’app, quindi non sorprende che WhatsApp ora la stia testando nel canale beta. Se vuoi provare il cambia lingua, assicurati di iscriverti alla beta di WhatsApp sul Play Store. WhatsApp non è affatto il primo software a consentire agli utenti di scegliere la lingua preferita. Google Maps, che ha aggiunto l’opzione all’inizio del 2021, è probabilmente l’esempio più evidente.

In ogni caso, Google intende rendere il cambio della lingua per app una funzionalità a livello di sistema in Android 13, consentendoti di selezionare la lingua preferita per ciascuna app in modo indipendente nelle impostazioni di sistema. Gli switcher in-app come quello di WhatsApp diventeranno obsoleti a lungo termine, ma ci vorrà molto tempo prima che tutti i telefoni Android vengano aggiornati alla prossima versione.