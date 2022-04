Abbiamo immaginato un mondo di persone che chiacchieravano con gli orologi qualche anno fa. Attualmente ci sono dozzine di smartwatch che accettano comandi vocali. Puoi anche trasmettere messaggi audio attraverso il dispositivo indossabile senza sembrare un pazzo. È giunto il momento di guardare avanti alla prossima grande cosa. Gli utenti di WhatsApp saranno presto in grado di dettare i messaggi utilizzando gli occhiali intelligenti.

Gli smart glass, invece, sono prodotti concept che devono ancora farsi strada nella tendenza generale. Ciò potrebbe cambiare in futuro e Ray-Ban e WhatsApp stanno combattendo per questo. La funzionalità potrebbe arrivare presto, secondo una nuova decostruzione APK dell’app WhatsApp. La funzionalità, tuttavia, sembra essere collegata all’Assistente Facebook e sarà limitata agli occhiali intelligenti di Ray-Ban Storie.

WhatsApp: gli utenti con Ray-Ban potranno utilizzare presto la funzione

La nuova funzione è stata scoperta da XDA-Developers nella nuovissima beta di WhatsApp 2.22.9.13. Gli utenti hanno scoperto stringhe di dati che indicano che è in fase di sviluppo una funzionalità che consente agli utenti di dettare messaggi tramite l’Assistente di Facebook sul dispositivo indossabile specifico.

La nuova funzione, secondo la fonte, consentirà ai possessori di Ray-Ban Storie di dettare messaggi nel microfono del dispositivo. Ti permetterà di comunicare con Facebook Assistant. L’assistente intelligente invierà un messaggio a un amico su WhatsApp. Di conseguenza, gli utenti ora possono inviare messaggi mentre sono in movimento.

Questa è una funzionalità che potrebbe aumentare l’usabilità di Ray-Ban Stories. Il dispositivo non è il membro più innovativo della categoria smart glass. È, tuttavia, un punto di partenza per l’ingresso di più imprese in questo segmento.