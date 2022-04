Dopo il rilascio di marzo di iOS 15.4, Apple sta ora lavorando alla prossima versione di iOS 15. L’azienda ha appena reso disponibile iOS 15.5 beta 2 per gli sviluppatori registrati in tutto il mondo. Come l’azienda ha annunciato WWDC22, iOS 15.5 potrebbe essere l’ultimo grande aggiornamento a iOS 15.

Di conseguenza, è molto probabile che l’attenzione di Apple si rivolga a iOS 16 in questo momento. iOS 15.4 includeva una serie di nuove funzionalità, come nuove emoji, supporto Face ID con la maschera e molto altro. Prevedibilmente, iOS 15.5 non è così pieno perché questo aggiornamento probabilmente correggerà solo i problemi persistenti e apporterà miglioramenti finali.

iOS 15.5 beta 2 da informazioni sull’app di musica classica

Secondo Steve Moser su Twitter, iOS 15.5 beta 2 modifica parte della lingua del sistema. Sono principalmente modifiche nascoste che non si traducono in miglioramenti o aggiustamenti evidenti. La prima beta di iOS 15.5 si concentra principalmente sulle regolazioni nascoste e sulla preparazione per le funzionalità future.

Abbiamo sentito molto parlare dell’imminente app di streaming di musica classica di Apple da un po’ di tempo. L’anno scorso, l’azienda ha acquistato Primephonic, l’ha chiusa e ha promesso di creare un’app di musica autonoma incentrata sul genere classico. Questa app è menzionata in iOS 15.5 beta 1.

Ci sono due nuovi pulsanti sotto la carta Apple Cash nell’app Wallet. Puoi utilizzarli per richiedere o inviare denaro rapidamente utilizzando la carta Apple Cash. Secondo le note di rilascio di Apple, Universal Control su iPadOS 15.5 beta 1 non è compatibile con macOS Monterey 12.3. Devi aggiornare il tuo Mac a macOS 12.4 beta 1 o eseguire il downgrade del tuo iPad a iOS 15.4 per utilizzare questa funzione di continuità.