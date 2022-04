La versione beta più recente di WhatsApp Messenger ha una nuova funzionalità di protezione della privacy: la possibilità di nascondere ad alcuni contatti lo stato della tua ultima presenza nell’app.

Lo stato dell’ultimo accesso indica quando l’utente ha lanciato l’applicazione più di recente, il che implica che aveva la possibilità di esaminare il messaggio consegnatogli; questa informazione è utile se le conferme di lettura non sono consentite. Fino ad ora, potevi limitare l’accesso a questo stato agli utenti nel tuo elenco di contatti o disabilitarlo completamente per tutti.

WhatsApp aggiornerà presto la sua app

Tuttavia, nella versione beta dell’app WhatsApp per iOS e Android, numero 22.9.0.70, sotto le impostazioni della privacy e lo stato dell’ultimo visto è apparsa la voce “I miei contatti esclusi…”. Se aggiungi una persona a questo elenco, essa perderà la possibilità di accedere a questo stato, secondo la risorsa WABetaInfo. In precedenza era possibile limitare l’accesso dell’utente ad alcuni elementi del profilo, inclusi il profilo fotografico e la descrizione, quando era ancora in versione beta.

Le nuove impostazioni sono ora disponibili solo nella versione di prova del programma, ma dovrebbero essere incluse in una delle prossime versioni del client WhatsApp. Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando sodo su una nuova funzionalità unica che potrebbe essere disponibile a breve. Secondo WaBetaInfo, l’ultima versione beta di iOS ha nuove funzionalità di disegno.

Questa edizione beta di iOS 22.8.0.73 è attualmente accessibile solo in alcuni paesi. L’app WhatsApp include già strumenti di disegno, ma il prossimo aggiornamento amplierà la gamma di opzioni disponibili per gli utenti. Gli utenti potranno disegnare sulle immagini o modificarle con note e annotazioni personalizzate utilizzando questo nuovo set di strumenti di disegno.