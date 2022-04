Il colosso dell’e-commerce Amazon propone sempre sul proprio store online alcuni prodotti a dei prezzi davvero convenienti e con offerte uniche. In questi ultimi giorni, in particolare, sullo store è proposto alla metà del prezzo uno degli ultimi smartphone di fascia media della nota azienda Samsung, ovvero il Samsung Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy A52s 5G proposto a metà prezzo in offerta sullo store di Amazon

Al giorno d’oggi diverse aziende del settore tech hanno cominciato a proporre sul mercato mobile i primi smartphone di fascia media dotati del supporto alle reti di quinta generazione. Tra gli smartphone più apprezzati di questa categoria c’è senz’altro il recente Samsung Galaxy A52s 5G e ora, come già accennato, è possibile portarselo a casa ad un prezzo davvero stracciato.

In particolare, sul noto store di Amazon lo smartphone viene proposto in super sconto praticamente alla metà del prezzo. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, ad esempio, lo smartphone è disponibile nella colorazione Black ad un prezzo scontato di 282 euro, contro gli iniziali 469,90 euro.

Il device viene offerto anche in altre colorazioni (tra cui White, Violet e Mint) a dei prezzi scontati più o meno dello stesso importo della colorazione Black. Ovviamente si tratta di offerte che non dureranno molto tempo, per cui vi consigliamo di non lasciarvi scappare questo device.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy A52s 5G vanta delle caratteristiche tecniche davvero notevoli. Tra queste, ricordiamo la presenza di un Infinity-O Display SuperAMOLED con refresh rate da 120Hz, il processore Snapdragon 778G e un sensore fotografico principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.