Dopo averlo presentato presso alcuni mercati, il colosso sudcoreano Samsung ha svelato ufficialmente anche in Italia il suo ultimo smartphone di fascia media. Si tratta nello specifico del nuovo Samsung Galaxy A52s 5G e sarà distribuito in due versioni con tagli di memoria differenti.

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A52s 5G approda ufficialmente anche in Italia

Samsung Galaxy A52s 5G è il nuovo smartphone medio di gamma del noto colosso sudcoreano e ora è approdato ufficialmente anche nel nostro paese. Nello specifico, lo smartphone sarà distribuito in due tagli di memoria con rispettivamente 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, espandibile comunque tramite una scheda microSD fino a 1 TB. Il processore a dare vita allo smartphone, invece, è il SoC Snapdragon 778G di casa Qualcomm. Per quanto riguarda i prezzi, si parte sullo store di Amazon da 469 euro per il taglio da 6/128 GB. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche principali.