Vodafone non si tira indietro nel confronto costante con gli altri operatori per la telefonia mobile. Il gestore francese vuole essere al centro del mercato durante questa stagione primaverile e mette in campo per tutti i suoi abbonati la tariffa Special 70 Giga. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno un ticket molto vantaggioso per i consumi.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

I clienti che scelgono la Special 70 Giga avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 7,99 euro. Gli abbonati dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum pari a 10 euro per l’attivazione.

I clienti che decidono di attivare la Special 70 Giga di Vodafone si assicureranno anche prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Nei primi sei mesi dall’attivazione della tariffa, quindi, i clienti non avranno rimodulazioni né sui prezzi né tantomeno sulle soglie di consumo.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere questa ricaricabile potranno recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Sempre i clienti che decidono di attivare questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per completare la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Allo stato attuale per questa tariffa non è contemplata l’attivazione online sul sito ufficiale del gestore.