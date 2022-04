Netflix: fate presto, i titoli del mese potrebbero scomparire da un momento all’altro!

Anche se il mese sta volgendo al termine, non tutti hanno avuto modo di vedere le proposte Netflix di aprile, chi per lo studio, altri per lavoro o per impegni vari. Per tale ragione noi di Tecnoandroid abbiamo deciso di riproporre l'elenco uscito in primavera e che appunto, a breve potrebbe scomparire nel nulla cosmico.