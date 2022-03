Serie tv cancellate: pulizie di primavera, queste opere scompariranno dalle liste!

Come contrariarli, d’altronde la primavera è arrivata, e i colossi ne stanno approfittando per dare una bella spazzata a tutti quei titoli risultati monotoni agli occhi degli utenti. Prima dell’entrata di Aprile facciamo il punto della situazione: ecco le serie tv cancellate dal mondo dello streaming.

Netflix: addio per sempre a questi titoli (e non solo)

Innanzitutto cominciamo da Prime Video, la quale ha bruscamente rimosso dopo solo una stagione la serie So Cosa hai Fatto. Al contrario, verrà rinnovata con la diciannovesima season Grey’s Anatomy, ed anche lo show di Netflix Emily in Paris (con una quarta stagione).

Sulla ABC, invece comparirà la sesta stagione di Station 19 mentre Apple Tv proporrà la terza serie di The Morning Show. Anche Peacock ha confermato l’arrivo di una seconda parte per Uno di Noi sta Mentendo ma allo stesso tempo ha scelto di cancellare Dan Brown- Il Simbolo perduto, dopo una sola stagione.

Torneranno anche Star Trek su Discovery con una quinta stagione, Picard con una terza, e Lower Decks con una quarta (ben dieci episodi). In arrivo, inoltre, anche la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Bull terminerà con la sesta stagione, Showtime elimina Black Monday dopo tre season, American Rust – Ruggine americana dopo una sola e Work in Progress dopo due parti. CBS rinnova Ghosts per una seconda stagione, The Neighborhood per la quinta e Bob Hearts Abishola per la quarta.

Fox invece non si è pronunciata in merito ad un’ipotetica sesta stagione di The Resident. Per quanto riguarda le serie tv cancellate troviamo: Le Regole del Delitto Perfetto, Glow di Netflix, Mr. Robot, Orange is the New Black e Papà non Mettermi in Imbarazzo.