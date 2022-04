In alcuni negozi autorizzati di Kena Mobile è possibile attivare alcune offerte di rete mobile tramite l’iniziativa SIM&GO, ovvero acquistando un blister contenente la scheda SIM. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, ha da poco aggiornato il catalogo di queste offerte proponendo un’offerta super con 100 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese.

Kena Mobile: nuove offerte disponibili con l’iniziativa SIM&GO con 100 GB di traffico

Come già accennato, sono state da poco aggiornate le offerte mobile disponibili tramite l’acquisto di un blister presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Tra queste offerte, una delle più interessanti è la Kena 12,99 SIM&GO.

Quest’ultima include infatti ben 100 GB di traffico dati con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Nell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese per il primo mese, mentre i successivi rinnovi avranno un costo di 12,99 euro. L’offerta in questione potrà essere attivata da tutti i clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici.

Oltre a questa, sono disponibili tante altre offerte aderenti all’iniziativa SIM&GO. Tra queste, ci sono le promo Kena 5,99 SIM&GO e Kena 13,99 SIM&GO. Entrambe includono 70 GB di traffico dati ed è possibile attivarle acquistando il blister presso i supermercati Pam, Panorama ed Esselunga. Ricordiamo anche l’offerta Kena 7,99 SIM&GO con 70 GB di traffico dati (blister acquistabile presso i punti vendita Feltrinelli, Qui Pay e Enel X Pay) e l’offerta Kena 9,99 SIM&GO con 100 GB di traffico dati (blister acquistabile presso Unieuro, Trony e Brico).