TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si sfidano in queste settimane ed in questi giorni di Pasqua per la leadership nel campo della telefonia mobile. Anche in primavera i clienti potranno scegliere alcune tra le tariffe più convenienti del momento.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

La prima soluzione per i clienti di TIM si chiama TIM Wonder. Gli abbonati che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone ribatte alla proposta di TIM con la tariffa Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa soluzione potranno beneficiare di un ticket che comprende consumi illimitati per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro al mese.

La risposta di Iliad rispetto a TIM e Vodafone si concretizza con il ritorno nei listini della Giga 150. I nuovi clienti del gestore francese avranno un classico pacchetto composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la connessione internet. Il prezzo resta sempre di 9,99 euro al mese.

La proposta finale per la telefonia mobile ad aprile è rappresentata dalla WindTre Star+. Gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga internet. Il costo sarà sempre di 7,99 euro al mese.