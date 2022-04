l’Ace è una nuova serie di OnePlus, affina alla precedente serie OPPO Ace, ma la versione globale dello stesso modello debutterà come OnePlus 10R.

OnePlus svela ufficialmente il design e la data di rilascio di OnePlus Ace

Il nuovo OnePlus Ace ha abbandonato il design della famiglia OnePlus. Caratterizzato da una lunetta ad angolo retto, il retro del layout della fotocamera rettangolare e con una stupenda back cover con una striscia di diversa tonalità che accentua lo stile del design.

Le tre fotocamere posteriori sono molto semplici. La parte superiore ospita una grande fotocamera principale (come si può notare in foto), la parte inferiore è progettata simmetricamente con due sensori secondari e tutto il modulo fotocamera sporge di poco dal guscio posteriore.

Secondo i rumors, sarà dotato del processore Dimensity 8100, e avrà una versione con ricarica rapida cablata da 150W. Come suggerisce il nome, la cosiddetta versione a ricarica rapida da 150 W dovrebbe avere una durata maggiore della batteria ma i parametri specifici devono essere ancora rivelati ufficialmente per saperne di più.

OnePlus Ace dovrebbe essere presentato in Cina il 21 aprile, è disponibile in vendita a partire dal 24 aprile.

Da quello che si è potuto capire, chi lo prenoterà anticipatamente avrà diritto a uno sconto sul prezzo di acquisto. Inoltre la promozione prevede in regalo un altoparlante Bluetooth e un iscrizione a una piattaforma video per un certo periodo. Secondo un leak, i prezzi dovrebbero aggirarsi attorno ai 433€ (2.999 yuan) per la 8/128 GB, circa 477€ (3.299 yuan) per la 8/256 GB e infine, la configurazione top 12/256 GB ad un prezzo di circa 506€ (3.499 yuan).