Secondo gli ultimi rumors emersi Apple ha stretto un importante contratto con Jahwa Electronics per IPhone 15

IPhone 15: Apple pensa finalmente al periscopio

Il dettaglio che mancava, cosi potremmo definire il rumors emerso secondo cui Apple abbia deciso di introdurre il periscopio sull’iPhone 15 pro.

I gioielli della casa di Cupertino sono tanto apprezzati e negli anni hanno saputo ritagliarsi un ampia fetta del mercato Smartphone. Come da tradizione pero le novità su Apple arrivano sempre qualche tempo dopo.

Gli ingegneri vogliono accertarsi di mettere sul mercato tecnologie, in primo luogo, che non siano moda del momento ma utili e necessarie, ed in secondo luogo ben testate e perfettamente ottimizzate come lo storia di Apple ci ha insegnato.

Per questo motivo su IPhone in passato e tutt’ora molte tecnologie sono state scartate, un esempio lampante gli schermi curvi come lg Flex oppure i display 3d, innovazioni interessanti ma momentanee e di passaggio.

Il periscopio tuttavia è una tecnologia ben collaudata e ripresa da diversi Brand e su IPhone se ne inizia a sentire la mancanza, soprattutto dopo aver testato il Super Zoom 100X di Galaxy S22 che sforna delle foto a dir poco eccezionali!

Jahwa Electronics è l’azienda che si occupa di produrre i sensori a periscopio per la linea premium di Samsung ovvero Galaxy s22 ultra. Al momento ha in progetto di realizzare un nuovo mega impianto e i rumors che si rincorrono in questi giorni parlano di un nuovo importante contratto. Il contratto in questione parrebbe provenire proprio da Apple.

La data di lancio di IPhone 14 non è molto lontana e salvo clamorose sorprese ha una scheda tecnica che è quasi totalmente trapelata. Per questi motivo si pensa che Jahwa Electronics sia al lavoro su un contratto di ottiche a periscopio che riguarderebbe proprio il prossimo IPhone 15 Pro.