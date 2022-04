L’operatore telefonico Fastweb aveva deciso qualche settimana fa di proporre ufficialmente l’offerta di rete mobile Fastweb Mobile con 150 GB di traffico dati con connettività 5G. Inizialmente, quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile fino a fine maggio. Tuttavia, sembra che rimangono soltanto pochi giorni per averla.

Fastweb Mobile con 150 GB di traffico dati in 5G: pochi giorni rimasti per attivarla

Da qualche settimana Fastweb ha proposto l’offerta Fastweb Mobile. Come già accennato, l’operatore telefonico ha da poco deciso di anticipare la scadenza della disponibilità di quest’ultima. In un primo momento l’offerta in questione era attivabile fino a fine maggio, ma ora Fastweb ha deciso di renderla disponibile soltanto fino al 30 aprile 2022. Rimangono quindi poco più di dieci giorni per attivarla.

Come raccontato in un precedente articolo, l’offerta Fastweb Mobile è stata da proposta in una nuova versione ancora più conveniente rispetto a prima. Ora, infatti, l’offerta include ogni mese ben 150 GB di traffico dati da utilizzare anche con la connettività 5G di Fastweb. Oltre a questo, nell’offerta sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali (ma anche alcune destinazioni estere) e 100 SMS verso tutti. Il costo è di 7,95 euro al mese.

Gli interessati potranno attivare Fastweb Mobile sia dal sito ufficiale sia chiamando il numero 146. Alla prima attivazione, però, bisognerà pagare 17,95 euro, di cui 7,95 euro per la promozione e 10 euro per la scheda sim. Vi ricordiamo che tra le destinazioni estere verso cui sono disponibili i minuti di chiamate ci sono l’Australia, l’Ungheria, gli USA, la Francia e il Regno Unito.