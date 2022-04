Fastweb è tornato alla carica e lo ha fatto proponendo una nuova offerta extra di rete mobile. Si tratta di una nuova versione di Fastweb Mobile ma questa volta può vantare ben 150 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità senza problemi.

Fastweb torna alla carica con una nuova versione di Fastweb Mobile con 150 GB

L’operatore telefonico Fastweb ha deciso di proporre una nuova versione di una delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato, si tratta della promo denominata Fastweb Mobile e ora ci saranno a disposizione ben 150 GB di traffico dati contro i “soli” 90 GB della versione precedente.

Oltre a questo, l’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti. Una delle cose più interessanti è senza dubbio il prezzo. Gli interessati potranno utilizzare questa offerta mobile ad un costo di soli 7,95 euro al mese. La spedizione a casa della scheda SIM è gratuita e non sono previsti né vincoli di durata né costi per una eventuale uscita.

Al momento dell’attivazione, però, bisognerà pagare in più 10 euro per la prima ricarica. È inoltre incluso il supporto alla connettività 5G di Fastweb, utilizzando un dispositivo compatibile con questa rete. Vi ricordiamo infine che con la nuova versione di Fastweb Mobile sono inclusi i servizi Ti Ho Chiamato, la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata e la verifica del credito residuo. Come riportato sul sito ufficiale, attivando l’offerta (esclusivamente online) si avranno a disposizione i corsi della Fastweb Digital Academy.