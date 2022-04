Euronics torna sulla cresta dell’onda, mediante il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, rappresentando a tutti gli effetti la perfetta soluzione per gli utenti che sono alla ricerca dell’occasione per risparmiare al massimo, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità.

I prezzi sono bassi per tutti coloro che acquisteranno, ricordando comunque che potrebbero presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, ovvero sono no brand ed hanno garanzia legale della durata di 24 mesi.

Correte subito su questo canale Telegram, vi attendono in esclusiva i codici sconto Amazon, ed anche tantissime offerte gratis.

Euronics shock: questi sono gli sconti da impazzire

Euronics propone ai consumatori italiani un risparmio davvero unico nel suo genere, tutti hanno la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, pagandoli non più di 500 euro, e godendo ugualmente di prestazioni più che adeguate. Il volantino focalizza la propria attenzione proprio in questo segmento, proponendosi come validissima alternativa per gli utenti che vorranno accedere a Oppo Find X5 Lite, Honor 50, oppure Realme 9 Pro, redmi Note 11, Oppo Reno6 e Motorola Edge 30 Lite.

Nell’eventualità in cui, invece, si volessero smartphone di casa Apple, la scelta ricadrà direttamente su iPhone 12, disponibile a 1279 euro, oppure un ottimo iPhone 12 Pro, disponibile a 1379 euro. Tutte le restanti offerte del volantino Euronics sono raccolte a questo link, in modo da avere l’opportunità di conoscere da vicino la campagna promozionale, e scoprire quali sono i migliori prezzi disponibili al momento.