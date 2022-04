Una spesa tanto economica era da tempo che non la vedevamo da Coop e Ipercoop, grazie alle recenti soluzioni dell’azienda, infatti, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di accedere a prodotti di qualità, senza dover versare contributi troppo elevati.

Il volantino ricalca alla perfezione quanto di buono avevamo già visto nelle scorse settimane, almeno per quanto riguarda la diffusione e la disponibilità sul territorio. Gli acquisti, lo sottolineiamo nuovamente, possono essere completati senza difficoltà recandosi in un qualsiasi negozio, ed allo stesso tempo non presentano differenze in termini di prezzi.

Coop e Ipercoop: le occasioni che nessuno si aspettava

Con coop e ipercoop gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare il più possibile, anche nel momento in cui volessero acquistare un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Scoprendo il volantino, notiamo infatti la presenza di xiaomi Redmi Note 10, un terminale che nel periodo corrente viene proposto a soli 179 euro, ed è comunque caratterizzato da buonissime prestazioni generali.

La sua scheda tecnica è infatti capitanata dall’ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD, con processore octa-core, ed una batteria più che capiente, pronta a far sognare letteralmente i consumatori alla ricerca di una autonomia quasi unica. Dall’altro lato della medaglia, troviamo comunque un buonissimo comparto fotografico, al livello della fascia di prezzo di appartenenza.

Per i dettagli dell’ottimo volantino, non perdetevi assolutamente gli sconti che potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda stessa.