Il volantino Comet che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato, all’interno della corrente campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare sconti da pazzi, con prezzi sempre più convenienti, applicati anche su prodotti di altissimo livello.

Il meccanismo che la regola apre le porte delle riduzioni di prezzo ad un numero elevatissimo di consumatori, in quanto gli acquisti potranno essere completati non solo nei negozi, quanto sul sito ufficiale. Quest’ultimo aggiunge poi una piccola chicca, offrendo a tutti gli effetti la possibilità di avere gratis la merce a domicilio, con il superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: offerte e prezzi alla portata di tutti

L’attenzione di Comet si è riversata su una specifica fascia di prezzo, ovvero entro i 500 euro di spesa, come anche su alcune importanti categorie merceologiche. E’ bene ricordare, infatti, che per tutta la durata dello Spring Tech, sono state attivate riduzioni fino al 40% su alcuni dei migliori elettrodomestici inclusi in catalogo; gli sconti sono applicati su modelli selezionati, non sarà possibile applicarli a piacimento.

Nel caso in cui, invece, foste interessati ad uno smartphone, consigliamo caldamente l’acquisto di uno a scelta tra Vivo V23 o Oppo Find X5 Lite, due modelli veramente recentissimi, oggi disponibili ad un prezzo che in nessun modo supera i 500 euro complessivi. I dettagli del volantino Comet sono per tutti gli utenti raccolti in esclusiva assoluta sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite il seguente link.