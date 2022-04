Le nuove offerte del volantino di Esselunga, possono davvero far sognare gli utenti con prezzi che nessuno si sarebbe effettivamente mai aspettato di vedere. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile, anche con variante no brand, fermo restando l’ampissima disponibilità sul territorio.

Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati senza difficoltà in ogni singolo punto vendita, senza differenze regionali o di socio di appartenenza. Le scorte, dati alla mano almeno, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste poter acquistare anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa.

Esselunga: le offerte del volantino sono da pazzi

All’interno del volantino Esselunga, tutti hanno la possibilità di accedere ad alcuni ottimi prezzi, godendo nel frattempo di un risparmio quasi unico nel proprio genere. I prodotti in promozione partono da uno dei modelli più richiesti e desiderati di tutto il 2022, stiamo ovviamente parlando dell’Apple iPhone 13, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 868 euro (per la versione con 256GB di memoria interna).

Coloro che invece vorranno approfittare di un dispositivo Samsung, potranno decidere di mettere mano al portafoglio per acquistare il Samsung Galaxy S21 FE, disponibile nel periodo a soli 568 euro. Tutte le restanti alternative sono in vendita a meno di 300 euro, e coinvolgono Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A16s, Samsung Galaxy A22 oppure lo Xiaomi Mi 11 Lite. Per godere di una visione d’insieme dell’ottima campagna, ricordatevi di aprire questo link.