Con il volantino Carrefour, gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, data a tutti gli effetti la presenza di sconti speciali, applicati direttamente sui migliori dispositivi attualmente in commercio.

La campagna promozionale resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi, e che sopratutto tutti vi possono accedere, senza differenze territoriali o di soci di appartenenza. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno appoggiarsi sulla rateizzazione senza interessi, nonché la solita garanzia con validità di 2 anni.

Carrefour: offerte e prezzi al top per tutti

Tantissimi sconti attendono gli utenti da Carrefour, la maggior parte sono legati ai beni di prima necessità, ma spulciando il volantino è stato anche possibile scovare una riduzione applicata su uno smartphone di ultima generazione. Stiamo parlando del Motorola Moto E20, un terminale in vendita a soli 99 euro, e comunque in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Nello specifico questi presenta un ampio display IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, passando per processore quad-core, 32GB di memoria interna (espandibili), 2GB di RAM ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Il dispositivo viene commercializzato alle normali condizioni di vendita, che ricordiamo prevedono garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Tutte le restanti offerte del volantino Carrefour sono raccolte per comodità direttamente sul sito ufficiale, in modo da poter godere di ogni singolo sconto dal divano di casa, prima di decidere se recarsi direttamente in negozio per gli acquisti.