Intesa Sanpaolo nella morsa: il messaggio incredibile svuota i conti

Intesa Sanpaolo e BPM sono le due banche di riferimento in Italia, le quali però non sono esenti dalla morsa delle truffe. Queste, che si fondono in maniera sempre più rapida ormai sanno benissimo come cogliere in fallo i clienti, i quali credono ciecamente ai messaggi diffusi.

Durante gli ultimi giorni se ne sarebbe diffuso uno che avrebbe coinvolto entrambi gli istituti bancari. Si fingerebbe un blocco del conto tale da richiedere ulteriormente l’immissione dei dati di accesso, i quali verranno però forniti ai truffatori. Sarà quindi possibile in questo modo entrare nei conti e svuotarli rapidamente. Sotto trovate il messaggio incriminato.

Intesa Sanpaolo: ecco il messaggio pericoloso che sta girando

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :