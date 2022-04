Lamborghini ha stabilito un nuovo record di vendite nel primo trimestre del 2022. Con un totale di 2.539 supercar vendute in giro per il mondo, i parziali lasciano ben sperare per un anno in grado di superare tutte le aspettative.

L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 si aggira introno al 5% mentre, guardando il 2022, i numeri sono più alti del 31%. Grazie a queste cifre, il primo trimestre del 2022 è il migliore in assoluto nella storia del brand di Sant’Agata Bolognese.

Le vendite delle vetture Lamborghini sono maggiormente concentrate nella zona EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con il 40% del totale. Guardando al resto del mondo, il 32% degli acquisti provengono dalle Americhe mentre il 28% dall’Asia Pacifica.

Bisogna sottolineare che in Russia le vendite sono state bloccate a causa della Guerra in Ucraina, quindi il Paese non rientra nel conteggio. A parte questo mercato, in tutti gli altri si sono riscontrati numeri in consistente crescita.

I principali modelli richiesti dai facoltosi clienti sono Huracán e Aventador per quanto riguarda le supercar e Urus per il settore Super SUV. Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, ha commentato così questi straordinari risultati: “Stiamo per entrare in un anno di nuove sfide globali con basi solide. Nonostante l’incertezza legata alla situazione geo-politica che ci rattrista e rende impossibile fare previsioni, possiamo contare su una straordinaria attrattiva globale. Ogni mese riceviamo più ordini di quanti ne possiamo evadere e al momento abbiamo lavoro per i prossimi 12 mesi“.

Il prossimo passo di Lamborghini sarà spingere ulteriormente sulle vetture ibride fino ad arrivare a quelle elettriche. Ma nel frattempo, l’azienda si concentrerà anche sulla realizzazione di supercar dotate del V12 più performante di sempre.