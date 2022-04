I prezzi pazzi di Unieuro riescono a convincere tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, il risparmio è assicurato su ogni modelli incluso nella campagna, garantendo a tutti gli effetti l’accesso ad una qualità superiore alla media.

Il volantino che trovate nel nostro articolo, non presenta sostanziali differenze da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti possono essere indistintamente completati ovunque in Italia, senza differenze nel prezzo finale di vendita da sostenere per l’acquisto.

Unieuro: le offerte che nessuno si aspettava

I prezzi sono in caduta libera all’interno dell’ultimo volantino Unieuro, proprio per cercare di superare le offerte delle dirette concorrenti, o anche semplicemente di Amazon. Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, e partendo ad esempio dalla fascia alta, troviamo ad attenderci alcuni sconti da non perdere di vista; tra questi annoveriamo i nuovissimi Samsung Galaxy S22, ma anche Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12 o Xiaomi 12X, con prezzi che partono da un minimo di 579 euro, fino ad un massimo di 899 euro.

Nel mentre, gli utenti che invece volessero spendere al massimo 400 euro, potranno approfittare di occasioni decisamente ridotte, quali sono più che altro legate a Xiaomi Redmi Note 10 5G, Realme GT Neo 2, Oppo 54s, Oppo A94 e Oppo Find X5 Lite. Il volantino Unieuro non termina qui, al suo interno si possono trovare tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, per questo motivo consigliamo di approfittare sin da subito dei migliori sconti in circolazione.