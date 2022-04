Comet continua a proporre al pubblico campagne promozionali sempre più interessanti ed invitanti, atte a ridurre di molto il gap esistente con le altre realtà del territorio, e proponendo in cambio uno sconto assolutamente allettante sulla maggior parte dei modelli in circolazione.

Il volantino convince sin da subito con un risparmio che nessuno aveva effettivamente mai visto o preventivato, proponendo al consumatore spese pazze sui migliori prodotti attualmente in circolazione. Gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati tranquillamente in ogni negozio sul territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, che prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, iscrivendovi subito a questo canale Telegram interamente dedicato.

Comet: la nuova campagna promozionale fa risparmiare tutti

Comet cerca in tutti i modi di avvicinare il più possibile gli utenti ai propri negozi, con il lancio di una campagna promozionale ricchissima di contenuti e di offerte da non perdere assolutamente di vista.

I modelli in promozione sono davvero tantissimi, anche se nella maggior parte dei casi sono legati ad una fascia di prezzo medio bassa, ovvero proposta ad una cifra finale non superiore ai 500 euro complessivi. I modelli disponibili, lo ricordiamo, sono comunque Vivo V23, Vivo Y72, Vivo V21 o la coppia Y21/Y21s, per quanto riguarda il brand in oggetto, passando poi per tantissime altre aziende, quali sono Oppo, Huawei, Xiaomi, Samsung e similari.

Le possibilità sono talmente tante da non poterle riassumere nemmeno lontanamente nel nostro articolo, ecco allora che non possiamo fare altro che consigliare il collegamento al sito ufficiale.