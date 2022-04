In queste ore, Jeep ha presentato una nuova versione di Magneto, il concept che getta le basi per il futuri modelli del brand. La vettura è totalmente elettrica e sarà utilizzata come riferimento per la Wrangler di nuova generazione.

Come svelato dalle prime indiscrezioni, questo nuovo concept è dotato di una potenza pari a circa 625 cavalli in grado di generare una coppia notevole pari a 1.152 nm. Grazie a questi numeri, Jeep Wrangler Magneto 2.0 riuscirà ad affrontare tutti i percorsi in fuoristrada senza alcun tipo di problema.

Il fuoristrada è basato sulla tradizionale Wrangler Rubicon SUV ma con prestazioni totalmente riviste. Infatti, i motori elettrici permetteranno di raggiungere i 100 km/h partendo da fermi in appena 2 secondi. Si tratta di un incremento veramente notevole se si considerano le performance del primo concept.

Jeep Wrangler Magneto 2.0 sarà il primo veicolo full-electric del brand e rivoluzionerà il mondo dei fuoristrada