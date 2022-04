Iliad: nuova promo con 300GB, ecco quanto costa e cosa offre

Gli utenti di Iliad sono abituati al nascere di tante nuove offerte mobili che possano entusiasmare gli utenti di altri gestori. Ovviamente anche nell’ultimo periodo sono arrivate delle sorprese che hanno riguardato sia la rete fissa con il lancio ufficiale della fibra ottica, sia la rete mobile con il ritorno dell’offerta da 150 giga in 5G.

In questo caso però arriva qualcosa di inedito in casa Iliad, soprattutto per quanto riguarda le offerte. Ci sarà infatti una soluzione da 300 giga per connettersi al web, la quale riguarderà dunque solo dati. Non ci saranno minuti o altro, ma solo la connessione per gli utenti che dunque pagheranno una cifra pari a 13,99 € al mese per sempre.

Iliad: arriva l’offerta rivoluzionaria anche per quanto riguarda la rete dati, eccola qui

Iliad lancia oggi iliad Dati 300: l’offerta dati incredibilmente generosa con un pacchetto di 300 GB in Italia in 4G/4G+, senza cap di velocità, zero costi nascosti e zero vincoli, come indicato dalla tabella comparativa di seguito.

La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la SIM direttamente in un modem 4G, con la garanzia della trasparenza iliad a un costo di 13,99 euro al mese. La tariffa dell’offerta Dati 300 non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 10 maggio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store e gli oltre 1.200 iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di GDO).